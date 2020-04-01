Петушки, Владимирская область, , 14:13 — REGNUM В Петушинском районе Владимирской области официально зарегистрировано три случая заболевания коронавирусом. Об этом 1 апреля ИА REGNUM сообщила пресс-служба районной администрации.

«Контрольное подтверждение по заболевшим в районе пришло в ночь с 31 марта на 1 апреля из референс-центра. Состояние одного пациента тяжелое, у остальных состояние удовлетворительное, все находятся под наблюдением врачей», — говорится в сообщении.

По данным областных властей, с 20 марта медики обследовали 5631 человека и провели более 1200 исследований на коронавирус. За сутки с 31 марта на 1 апреля за медицинской помощью обратились 1359 человек с симптомами ОРВИ и 36 человек с признаками внебольничной пневмонии.

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