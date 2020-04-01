Архангельск, , 14:11 — REGNUM В Архангельской области подтвердили еще один случай заражения коронавирусом. Таким образом, официально в числе зараженных — шесть человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе.

По данным штаба, 1839 жителей региона находятся под наблюдением медиков, 492 — обследованы и здоровы.

Как сообщало ИА REGNUM, вчера архангельский штаб сообщил о пяти подтвержденных случаях заражения и о двух, находящихся на проверке федеральной лаборатории.

Напомним, с 30 марта в регионе действует режим обязательной самоизоляции. Жителям области предписано не покидать свои дома без уважительной причины.