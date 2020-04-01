Ростов-на-Дону, , 14:10 — REGNUM В Ростове-на-Дону под наблюдением медицинских работников находится почти 2,2 тыс. потенциальных носителей коронавирусной инфекции. Об этом ИА REGNUM сообщили в горздраве 1 апреля.

«Новых случаев коронавируса в Ростове-на-Дону не зарегистрировано. Под наблюдением врачей находится 2 тыс. 183 человека, из них 290 детей», — уточнили в управлении.

По последней информации, три человека находятся в обсерваторе, развёрнутом на базе детской горбольницы №2, семь человек — в инфекционном отделении горбольницы №1 имени Семашко.

ИА REGNUM напоминает, что в Ростовской области количество выявленных случаев заражения коронавирусом за последние сутки не изменилось. COVID-19 подтверждён у пяти человек. Все они вернулись из зарубежных поездок.

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