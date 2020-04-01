Екатеринбург, , 14:13 — REGNUM Жители Екатеринбурга подали более 19,4 тысяч заявок на запись своих детей в летние оздоровительные лагеря. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе уральского филиала «Ростелекома».

Запись началась в полночь с 31 марта на 1 апреля 2020 года. Только за первую минуту была принята 1 тысяча 550 заявок.

«За первый час работы портал принял и передал в обработку ведомственной системе департамента образования Екатеринбурга почти 15 700 заявлений», — сообщают в пресс-службе.

Приём детей в загородние лагеря продлится до 10 апреля, в городские — до 20 апреля 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области объявили карантин по коронавирусу. Как видно, это не повлияло на массовость заявок в лагеря.

Читайте ранее в этом сюжете: На Сахалине построят круглогодичный детский лагерь на 500 мест