Киев, , 14:06 — REGNUM Карантин на Украине в связи с коронавирусом продлится до середины мая как минимум, заявил 1 апреля украинский политтехнолог Дмитрий Раимов, ссылаясь на свои источники во власти.

«Италия не спадает по темпам, хотя там карантин уже больше нашего. Европа растёт… Готовьтесь сидеть дома дома до 10 мая. Хотя и есть сценарий до начала июня», — заявил эксперт.

Также он отметил, что украинская система охраны здоровья «почти мертва», и после карантина она лучше не станет.

«Медицина — это дорого. Не надейтесь на то, что все наладится. В стране денег реально нет», — заявил Раимов.

ИА REGNUM напоминает, что накануне глава МВД Арсен Аваков заявил, что карантин на Украине, который формально действует до 24 апреля, может быть продлен до второй половине мая. При этом он признал, что говорить о конкретной дате пока нельзя — «все будет зависеть от развития ситуации и нашей успешности в борьбе с вирусом».