Иркутск, , 14:05 — REGNUM Иркутский фотограф, видеограф и режиссер Станислав Толстнев, потратив 85 800 рублей, собрал солнечную электростанцию и на время самоизоляции, вызванной мировой эпидемией коронавируса, вместе с сыном уехал на Байкал. Об этом он рассказал на своей странице в Facebook.

Самоизоляция фотографа Станислава Толстнева на Байкале Цитата со страницы Станислава Толстнева в Facebook

Автомобиль, в котором на Байкале самоизолировался иркутский фотограф Цитата со страницы Станислава Толстнева в Facebook

В одном из сообщений, сопровождаемых любопытными фотографиями, иркутянин пояснил, что купленные на неделю продукты и фототехника помогут вдали от цивилизации запечатлеть весну на Байкале, а беспроблемно работать на компьютере позволит солнечная станция на 320 Вт. По признанию Станислава, эта собранная недавно поделка обеспечивает питанием всё хозяйство.

Солнечная электростанция, установленная на автомобиле иркутского фотографа, самоизолировавшегося на Байкале Цитата со страницы Станислава Толстнева в Facebook

«Наконец-то доберусь до обработки фотографий, снятых в ходе зимних фототуров», — пояснил иркутянин. Временным домом для путников стал автомобиль, в салоне которого установлен автономный отопитель.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 31 марта Иркутская область, как и многие другие регионы, перешла на режим самоизоляции. В регионе зарегистрировано три подтверждённых случая COVID-19.

Блики солнца на солнечной электростанции, установленной на автомобиле иркутского фотографа Цитата со страницы Станислава Толстнева в Facebook

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Согласно указу, с 31 марта до 5 апреля 2020 года граждане обязаны соблюдать дистанцию до других граждан не менее 1,5 метра (социальное дистанцирование) и не покидать без острой необходимости места своего пребывания. Судя по публикациям Станислава Толстнева, на Байкал он отбыл до карантина.

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