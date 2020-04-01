Москва, , 14:04 — REGNUM Жители Краснодара с пониманием относятся к карантинным мерам, принятым властями города. Об этом 1 апреля в эфире программы «Время покажет» на Первом канале заявил глава города Краснодар Евгений Первышов.

«Для Краснодара обстановка у нас интересная и нестандартная. Но все относятся с пониманием к тем мерам, которые введены на сегодняшний день губернатором Краснодарского края. Со вчерашнего дня на территории города Краснодар тоже введён карантин. Он направлен на большую самоизоляцию жителей города Краснодар. Режим карантина предполагает ограничение передвижений по городу Краснодар и по другим муниципальным образованиям. То есть нахождение в домашних условиях, возможность посещать только магазины для покупки продовольствия и медикаментов», — сказал Первышов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, управляющим компаниям Краснодара рекомендовано закрыть игровые и спортивные площадки во дворах многоквартирных домов.