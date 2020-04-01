Салехард, , 14:01 — REGNUM На Ямале опровергли фейк, который сообщает о перекрытых военными дорогах Надыма. По мессенджерам расходятся четыре фотографии. В оперативном штабе ЯНАО по профилактике коронавирусной инфекции пояснили, что эти фото сделаны с учений Центрального военного округа (ЦВО), которые завершились 28 марта.

На первых трёх фотографиях изображены военные ЦВО, у которых закончились учения. Техника попала в чей-то объектив. На четвёртом изображён передвижной штаб ОМВД в момент разворота.

Данные кадры появляются в мессенджерах жителей Урала с пугающими сообщениями закрытия территорий городов и регионов.

В оперативном штабе ЯНАО по профилактике коронавирусной инфекции напоминают о крупных штрафах за распространение фейковой информации в СМИ и социальных сетях.