Сыктывкар, , 14:01 — REGNUM В Коми подтверждено ещё 32 случая коронавирусной инфекцией. Таким образом, число зараженных выросло до 54. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства республики.

«Как и ожидалось, все новые случаи зарегистрированы в очаге Эжвинской больницы. Все пациенты проходят курс лечения, — сообщил министр здравоохранения Республики Коми Дмитрий Березин. — Приняты меры по недопущению дальнейшего распространения коронавирусной инфекции. Очаг локализован, городская больница в Эжве работает в режиме строжайшего карантина. По всем вопросам, связанным с противодействием и профилактикой коронавируса, мы тесно взаимодействуем с Управлением Роспотребнадзора по Республике Коми».

Напомним, один случай заражения является завозным (заболевший выздоровел и выписан из медицинского учреждения), ещё 53 случая выявлено в очаге городской больнице Эжвинского района Сыктывкара, которая функционирует в режиме строгого карантина.

Как сообщало ИА REGNUM, в республике введен режим обязательной самоизоляции. Из-за резкого роста распространения инфекции в Коми Власти соседнего Ненецкого АО приняли решение о закрытии автомобильного сообщения с республикой.