Сыктывкар, 1 апреля 2020, 14:01 — REGNUM В Коми подтверждено ещё 32 случая коронавирусной инфекцией. Таким образом, число зараженных выросло до 54. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства республики.
Напомним, один случай заражения является завозным (заболевший выздоровел и выписан из медицинского учреждения), ещё 53 случая выявлено в очаге городской больнице Эжвинского района Сыктывкара, которая функционирует в режиме строгого карантина.
Как сообщало ИА REGNUM, в республике введен режим обязательной самоизоляции. Из-за резкого роста распространения инфекции в Коми Власти соседнего Ненецкого АО приняли решение о закрытии автомобильного сообщения с республикой.