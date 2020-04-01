Лондон, , 14:04 — REGNUM В Великобритании от коронавирусной инфекции скончался 13-летний подросток. Об этом 1 апреля сообщает The Guardian.

Он был госпитализирован с инфекцией в четверг 26 марта, у него не было никаких сопутствующих заболеваний, которые явились бы осложнением при инфицировании.

«Ему стало трудно дышать и он был госпитализирован в больницу Королевского колледжа Лондона. Его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких», — приводит издание членов семьи подростка.

Напомним, на сегодняшний день число смертей от коронавирусной инфекции в Великобритании достигло 1 тыс. 789 человек. Скончавшийся подросток стал самой молодой жертвой инфекции.

Читайте ранее в этом сюжете: Депутат Мосгордумы предрекла миллионы безработных из-за карантина