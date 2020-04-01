, 14:00 — REGNUM Требования повысить сборы за услуги кооперативов собственников квартир в Казахстане из-за дополнительных расходов на дезинфекцию незаконны. Об этом 1 апреля заявил заместитель руководителя управления жилищной политики Алма-Аты Мейржан Отыншиев на пресс-конференции.

Он отметил, что установленные сборы кооперативов законны, так как дом нуждается в постоянном уходе. Отыншиев уточнил, что дезинфекция проводится один-два раза в год.

«Поэтому, если у жителей не хватает суммы, они вправе инициировать целевые взносы», — сказал представитель администрации. Он добавил, что это происходит по согласованию с жильцами дома.

Отметим, с начала работ по дезинфекции дворов в Алма-Ате уволены десять человек, которые не выполняли правила по очистке объектов.