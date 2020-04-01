Тбилиси, , 14:01 — REGNUM Министерство иностранных дел Грузии сообщило, что отказывается признавать выборы, исполнительной власти, которые проходят в Нагорно-Карабахской Республике (НКР). Заявление об этом было распространено дипломатическим ведомством 1 апреля.

«Министерство иностранных дел Грузии подтверждает свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Азербайджанской Республики и не признает так называемые парламентские и президентские выборы в Нагорном Карабахе, которые состоялись 31 марта 2020 года», — говорится в публикации МИД.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 марта в НКР прошли выборы президента республики и депутатов парламента. По предварительным данным, в борьбе за президентское кресло лидирует бывший премьер-министр страны Араик Арутюнян.

Напомним, Нагорно-Карабахская Республика образовалась в результате референдума о независимости в декабре 1991 года, который не был признан международным сообществом. В Азербайджане считают НКР частью своего государства, а в Армении с этим не согласны.