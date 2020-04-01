Джакарта, , 13:57 — REGNUM Пожертвования на сумму более 66,5 млрд рупий ($3,9 млн) были получены целевой группой по противодействию коронавирусу в Индонезии по состоянию на 1 апреля 2020 года. Об этом, как сообщает Kompas, заявил официальный представитель правительства по вопросу борьбы с коронавирусом Ахмад Юрианто.

По его словам, все полученные пожертвования будут использованы целевой группой для борьбы с пандемией коронавируса.

«Мы благодарны», — заявил Ахмад Юрианто.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее правительство Индонезии подтвердило 1677 случаев заражения коронавирусом и 157 случаев смерти.

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