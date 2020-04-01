Москва, , 13:56 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе пленарного заседания призвал депутатов стать примерами для граждан в плане принятия защитных мер на фоне коронавируса, передает корреспондент ИА REGNUM 1 апреля.

«Уважаемые коллеги, очень хочется обратиться к депутатам-врачам, у нас есть те, кто пришёл из больницы, избравшийся в Государственную думу, подавайте пример, потому что мы на вас смотрим. И дальше вот мы смотрим на нашего коллегу Алексея Владимировича Куринного и смотрим на Жириновского: за кем идти? Одевать маску и перчатки, как Жириновский, но он — юрист, а Куринный — главный врач. Рядом с ним — председатель комитета по делам СНГ, профессиональный политик международник в маске (Леонид Калашников)», — отметил Володин в ходе заседания.

Он призвал всех парламентариев подавать пример гражданам России.

«Уважаемые коллеги, нам необходимо подавать пример. Сейчас очень многое будет зависеть от того, насколько мы самоорганизуемся все, и в этой связи большая просьба ко всем депутатам: более ответственно подходить, и потому что на вас все смотрят. И вот это безбашенность где-то, она передается. И мы с вами видим эти пикники постоянные, мы видим игнорирование призывов», — указал спикер Госдумы.

Также он задался вопросом: почему женщины живут дольше? Володин допустил самые разные варианты, но сам ответил так: женщины более самоорганизованны и дисциплинированы.

«Посмотрите на Алёну Аршинову. Она и в маске, и в перчатках. А мужчины рядом: и герои, и заслуженные. А наши врачи — все нараспашку, и демонстрируем — нам всё по колено. Вот если кто-то из вас, не дай Бог, заболеет», — отметил спикер Госдумы.