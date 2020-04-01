Киев, , 13:56 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский поручил отправить «бригаду медиков» в Италию для оказания помощи этой стране в борьбе с коронавирусом.

Об этом он заявил 1 апреля по итогам селекторного совещания с представителями правительства, передает корреспондент ИА REGNUM.

Зеленский поручил правительству отправить в Италию «бригаду из нескольких наших специалистов», подчеркнув, что это надо сделать до того, как на Украине наступит пик болезни.

«Тогда они вернутся с неоценимым опытом борьбы с пандемией. Однако мы должны обеспечить их полную безопасность и лучшие условия работы в Италии», — заявил президент.

В свою очередь, глава МВД Украины Арсен Аваков предложил помочь Италии, предоставив ей спирт для медицинских нужд. Объемы такой «спиртовой» помощи не сообщаются.

ИА REGNUM напоминает, что ранее Россия отправила в Италию 14 самолетов с помощью, специалистами и оборудованием для оказания помощи в связи с тяжелыми последствиями распространения коронавируса.