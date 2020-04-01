Варшава, , 13:55 — REGNUM Уровень тревоги в Польше, связанный с распространением нового корнавируса, довольно высок. К такому выводу пришли специалисты из польского Института психологии по результатам проведённого ими опроса.

«Это первое исследование, которое мы публикуем. Мы хотели посмотреть, насколько в связи с эпидемией коронавируса поляки боятся, и чего боятся. Оказалось, что уровень нервозности поляков примерно через 10 дней после введения ограничений достаточно высок», — говорит руководитель исследования, психолог доктор Катажина Хамер из Института психологии.

Подавляющее большинство опрошенных боятся, что заболеет кто-то из близких (73%), опасаются переполненной медицинских учреждений (72%), или финансового кризиса (71%). 75% опрошенных назвали главным беспокойством ситуацию, когда из-за несоблюдения многими людьми режима изоляции, болезнь будет распространяться слишком быстро, 70% опасаются неадекватного поведения других людей во время эпидемии.

«Можно было задаться вопросом, не будет ли самым большим беспокойством, связанным с эпидемией, то, что мы заболеем. Парадоксально, однако, оказалось, что нет. Хотя до сих пор этого боятся 59% людей», — приводит слова психолога «Польское радио».

59% опрошенных заявили, что боятся изменения образа жизни, и только 37% опасаются, что в магазинах может начаться нехватка необходимых продуктов. Жители больших городов (больше 20 тысяч человек населения) больше боятся переполнения медицинских учреждений, чем жители села.

На вопрос, может ли эпидемическая тревожность продолжаться достаточно длительное время, доктор Хамер ответила, что данных для ответа пока недостаточно, но такие опросы будут продолжаться, чтобы увидеть ситуацию в динамике.

Исследование проводилось 23−24 марта 2020 года исследовательской группой Ariadna по общенациональной выборке из 1098 человек. Это было компьютерное онлайн-интервью (случайная выборка).