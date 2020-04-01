Нур-Султан, , 13:54 — REGNUM Члены российского правительства, которые посетили клиническую больницу №40 в Коммунарке, ежедневно проходят тестирование на коронавирус. Об этом 1 апреля заявил премьер-министр России Дмитрий Песков на брифинге.

«Все, кто вместе с президентом был в Коммунарке, ежедневно тестируются на коронавирус, включая меня», — сказал Песков. Он добавил, что президент России Владимир Путин работает дистанционно и использует защищенные каналы связи.

Напомним, 24 марта Владимир Путин посетил больницу в Коммунарке. Вместе с главой государства медицинский центр посетили заместитель главы правительства Татьяна Голикова, министр здравоохранения Михаил Мурашко, Дмитрий Песков и мэр Москвы Сергей Собянин.

Путин встретился с главврачом больницы Денисом Проценко, который 31 марта заболел коронавирусом.

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