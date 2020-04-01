Брянск, , 13:53 — REGNUM Завершился карантин на закрытой учебно-тренировочной базе футбольного клуба «Динамо Брянск». Игроки и тренерский штаб провели там две недели, сообщили 1 апреля в пресс-службе клуба.

Футболисты ушли на карантин после возвращения с тренировочного сбора из Турции. Игроки и тренерский штаб сдали контрольные анализы врачам-инфекционистам. Все результаты — отрицательные. Врачи разрешили спортсменам отправиться по домам.

Теперь минимум три недели команда проведёт на самоизоляции. Дату сбора объявят после решения РФС о продлении сезона 2019/2020.