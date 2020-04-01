Москва, , 13:46 — REGNUM В связи со вспышкой коронавирусной инфекции в России можно перестраховаться, так как во главе угла должна находиться человеческая жизнь, считает член комитета Госдумы РФ по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Алексей Веллер («Единая Россия»). Об этом он заявил 1 апреля в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

«Возможно, сегодняшние меры неадекватны сегодняшней ситуации. Но вполне вероятно, что они адекватны потенциальной ситуации. Приоритет — человеческая жизнь. И возможно, сегодня надо перестраховаться или перебдеть для того, чтобы во главу угла встала человеческая жизнь. Будет тяжело, будет определённое психологическое давление. Вспомните 1998 год. Тогда за неделю рухнула вся экономическая система страны, и через неделю мы начали делать первые робкие шажки. Выкарабкиваясь. А тогда экономический удар был сильнее, чем сейчас», — сказал депутат.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, самоизолированные после возвращения в Россию граждане будут заполнять журнал самочувствия.

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