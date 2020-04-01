Москва, 1 апреля 2020, 13:46 — REGNUM В связи со вспышкой коронавирусной инфекции в России можно перестраховаться, так как во главе угла должна находиться человеческая жизнь, считает член комитета Госдумы РФ по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Алексей Веллер («Единая Россия»). Об этом он заявил 1 апреля в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, самоизолированные после возвращения в Россию граждане будут заполнять журнал самочувствия.
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