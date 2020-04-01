Тегеран, , 13:45 — REGNUM В Иране возросло число смертей от нового типа коронавирусной инфекции. По информации главы департамента по связям с общественностью министерства здравоохранения и медицинского образования Исламской Республики Киянуша Джаханпура, за последние сутки, 31 марта, в стране от COVID-19 скончались 138 человек.

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Таким образом, общее количество летальных исходов достигло 3038, сообщает портал asriran.com.

Джаханпур добавил, что на сегодняшний день в Исламской Республике выявлено 2987 новых случаев коронавируса. Общее число подтверждённых заболевших составляет 47 593 человека.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель министра здравоохранения Ирана Ирадж Харирчи заявлял, что в 13 провинциях Исламской Республики наблюдается падение вспышки коронавируса. Так, в некоторых небольших городах и деревнях (с общей численностью 32 миллиона человек) было обнаружено менее пяти случаев заражения.