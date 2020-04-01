Екатеринбург, , 13:55 — REGNUM В Свердловской области законодательно введут штрафы за несоблюдение режима самоизоляции. Об этом сообщают депутаты свердловского Законодательного собрания.

Как передаёт «Коммерсант», в Заксобрании рассмотрят изменения в региональный закон «Об административных нарушениях». Там закрепят штрафы как для физических (до 5 тысяч рублей), так и для юридических лиц («в десятки раз больше»).

Депутаты подчёркивают, что есть граждане, которые, в отличие от большинства, нарушают установленный режим самоизоляции по коронавирусу.

«Общество должно принять меры для их наказания», — считает источик издания.

Документ планируют принять 9 апреля 2020 года на внеочередном заседании Заксобрания.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области подтверждено 33 случая COVID-19. В регионе действует карантин.

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