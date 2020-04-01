Москва, , 13:58 — REGNUM Через несколько месяцев или даже недель в России и Москве могут появиться миллионы безработных граждан. Об этом 1 апреля заявила депутат Московской городской думы Екатерина Енгалычева (КПРФ) на внеочередном заседании законодательного собрания столицы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Это страшно. Мы с вами получим через пару недель, через пару месяцев… мы видим ситуацию в стране. У нас будут миллионы безработных в стране. Бизнес умирает», — заявила депутат.

Енгалычева отметила, что по некоторым данным один инфицированный коронавирусом человек за месяц способен заразить 406 человек. Однако, по её мнению, один заражённый человек в метро за один день может заразить ещё большее количество человек. Именно поэтому необходимо закрыть или ограничить работу метрополитена, несмотря на негативный эффект от этих мер, считает парламентарий.

«Маски нужно раздавать перед каждым магазином. Чтобы люди друг друга не заражали, нужны действия, которые действительно будут убивать распространение вируса, а вы предлагаете людей обложить штрафами. Вы чего хотите добиться в нашей стране такими мерами? Давайте лучше закроем метро — это спасёт миллионы. Давайте раздавать маски, антисептики, давайте дезинфицировать улицы. Давайте не нужные статьи расходов бюджета Москвы пустим на борьбу с вирусом», — сказала Енгалычева.

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