Цхинвал, , 13:41 — REGNUM Правительство Южной Осетии распорядилось запретить пропуск граждан республики через российско-южноосетинскую государственную границу со 2 апреля для того, чтобы воспрепятствовать распространению коронавируса. Соответствующее постановление было принято 1 апреля на заседании правительства, сообщает агентство «Рес».

По данным журналистов, данное ограничение будет действовать до особого распоряжения. Для граждан Южной Осетии, которые возвращаются из России, въезд будет разрешен.

«Такие граждане подлежат обязательной самоизоляции сроком на 14 дней», — сказал президент республики Анатолий Бибилов, который председательствовал на заседании. Он также призвал граждан не выходить на улицу без особой необходимости.

Как сообщало ИА REGNUM, в Южной Осетии с 27 марта введены карантинные меры. Закрыты школы и детские сады, приостановлена работа общественного транспорта, запрещены массовые мероприятия.

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