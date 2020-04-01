, 13:23 — REGNUM В Оренбургской области введен жесткий режим самоизоляции. Губернатор Денис Паслер подписал 1 апреля Указ о полной самоизоляции. Об этом глава региона заявил на своей странице в Instagram.

«В регионе вводятся новые меры против распространения коронавируса. Мы переходим на более жесткий режим. ­Жители не должны покидать свои дома. Только в случае крайней необходимости: чтобы добраться до работы, выйти в ближайший магазин или аптеку. Каждый должен иметь при себе удостоверение личности», — отметил Денис Паслер.

Также он обратил внимание на то, что общественный транспорт продолжит работу — график будет скорректирован с учетом загрузки.

Напомним, на сегодняшний день в оренбургских больницах находятся на лечении 13 пациентов, у которых выявлен предварительно и лабораторно подтвержден коронавирус.