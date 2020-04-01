Ярославль, , 13:23 — REGNUM В Ярославской области у трех человек сомнительный результат проб на коронавирус, тесты отправлены на дополнительную перепроверку. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на социальные сети губернатора Ярославской области Дмитрия Миронова.

Госпитализация пациентов в Ярославле Департамент здравоохранения ЯО

«В регионе за сутки лабораторно обследован 271 человек. Выявлено три сомнительных результата. Люди помещены в стационар. Будем ждать по ним подтверждения из федеральных лабораторий», — отметил Дмитрий Миронов.

В Ярославской областной инфекционной больнице по-прежнему находятся три пациента с подтвержденным COVID-19. Их состояние по сравнению с предыдущими сутками не изменилось. После возвращения из-за границы в Ярославской области изолировано 1982 человека. Как ранее сообщало ИА REGNUM, пока в регионе не намерены вводить жесткий карантин из-за малого числа больных коронавирусом.

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