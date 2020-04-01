Киев, , 13:23 — REGNUM По состоянию на 1 апреля случаев коронавирусной болезни в Вооруженных силах Украины не зафиксировано, сообщило министерство обороны страны.

Вместе с тем, согласно предоставленной информации, на изоляции в настоящий момент находится 139 военных. Министерство не уточняет, сколько из изолированных военных сейчас находятся в Донбассе.

ИА REGNUM напоминает, что по состоянию на 1 апреля на Украине зафиксировано 669 случаев коронавируса.

30 марта президент Зеленский провел селекторное совещание с министром обороны Андреем Тараном, главнокомандующим ВСУ Русланом Хомчаком и командующими видов, родов ВСУ. В ходе совещания президент заявил, что предпринимаемые властью меры ради защиты армии от коронавируса не должны повлиять на боевую готовность военнослужащих.