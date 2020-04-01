Чита, , 13:09 — REGNUM В Забайкальском крае, где на сегодняшний день нет выявленных заражённых коронавирусной инфекцией, проведено более 5600 исследований материала от людей, которые подлежат данному обследованию, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Об отсутствии положительных результатов по итогам осуществлённых тестов в ходе совещания, которое в режиме видеоконференции провёл дальневосточный полпред Юрий Трутнев, сообщила руководитель краевого Роспотребнадзора Светлана Лапа. По её словам, также медицинскими организациями уже проведено 300 исследований для лиц, которые самостоятельно пожелали пройти тестирование на коронавирус.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 31 марта Забайкальский край перешёл в режим полной самоизоляции. Он, в частности, предусматривает санитарные кордоны на границе с другими регионами.

Читайте также: COVID-19: Забайкалье перешло в режим полной самоизоляции