Кисловодск, Ставропольский край, , 13:51 — REGNUM Специальные пропуска, позволяющие передвигаться до места работы при действующем режиме полной самоизоляции из-за пандемии коронавируса, начали выдавать в городе Кисловодске Ставропольского края. Получат такие пропуска порядка ста муниципальных служащих, не отправленных на удаленную работу, сообщили ИА REGNUM 1 апреля в пресс-службе администрации города.

Напомним, с вечера 31 марта до утра 6 апреля на Ставрополье действует режим полной самоизоляции для жителей всех возрастов. Выходить из дома можно лишь для того, чтобы обратиться за неотложной медицинской помощью, сходить в ближайший магазин и аптеку, вынести мусор или пойти на работу, если она не приостановлена. Также разрешено выгуливать домашних животных в радиусе 100 метров от места проживания.

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Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на утро 1 апреля на Ставрополье подтверждено 10 случаев заражения коронавирусом. При этом один из пациентов уже выписан, состояние остальных оценивается как удовлетворительное.