Минск, 1 апреля 2020, 13:08 — REGNUM В Белоруссии зафиксирована смерть второго человека, у которого ранее диагностировали COVID-19, сообщили 1 апреля в пресс-службе министерства здравоохранения страны.
В пресс-службе отметили, что у умершего были многочисленные хронические заболевания, отягощённые COVID-19.
Напомним, всего в Белоруссии зафиксированы 163 случая COVID-19.
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Первым умершим, у которого нашли коронавирус, стал заслуженный артист Белоруссии Виктор Дашкевич.
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