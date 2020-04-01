Киншаса, , 13:13 — REGNUM В правительстве Демократической Республике Конго (ДР Конго) заявили, что обеспечат по всей стране бесплатную подачу воды в течение ближайших двух месяцев, об этом 1 апреля сообщает Anadolu Ajansi.

«Этот шаг правительства свидетельствует о том, что оно заботится о своих людях в тяжелые времена, когда многие люди перестали работать в условиях страха перед коронавирусом», — заявил в комментарии журналистам агентства торговец в провинции Итури Пекос Алюбе.

Данное решение властей подтвердили в одной из компаний, специализирующихся на водоснабжении населения, их представитель встречался с правительственными чиновниками для обсуждения исполнения указанных мер.

Напомним, вспышка коронавируса, зафиксированная в китайском Ухане в декабре 2019 года, перекинулась на всю планету. В связи с ограничительными мерами, предпринимаемыми правительствами многих стран, люди теряют работу, что делает их беззащитными перед лицом кризиса.

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