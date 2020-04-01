Абакан, , 13:03 — REGNUM Власти Хакасии распространили информацию о том, что разрешено и запрещено в период режима полной самоизоляции, а также о наказании для нарушителей.

Как сообщили ИА REGNUM в республиканском правительстве, жителям Хакасии, которые в период действия режима всеобщей самоизоляции вынуждены передвигаться по городу, необходимо иметь с собой удостоверение личности.

Работники организаций, деятельность которых не прекращена, при выходе на улицу должны иметь с собой паспорт и специальную справку по утвержденной форме.

Для нарушителей режима полной самоизоляции предусмотрено административное наказание — штраф от 100 до 500 рублей. Если режим самоизоляции в Хакасии не будут соблюдать иностранные граждане, им грозит штраф от 500 до тысячи рублей.

За соблюдением режима в Хакасии следят сотрудники полиции. По данным республиканского МВД, выявлено уже 38 нарушений режима, в том числе семь за 31 марта.

Добавим, в Хакасии по состоянию на 1 апреля на лечении в стационаре с подтвержденным диагнозом «коронавирус» остаются три человека.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хакасии со 2 марта ограничат продажу алкоголя.

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