Майкоп, , 13:01 — REGNUM Меры поддержки предприятий и бизнеса поручил разработать глава Адыгеи Мурат Кумпилов на заседании оперативного штаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции, сообщили ИА REGNUM 1 апреля в пресс-службе главы региона.

Глава Адыгеи поручил разработать региональные меры поддержки предприятий и бизнеса Пресс-служба главы Республики Адыгея

Глава республики подчеркнул, что в данной ситуации всем силам и средствам, которые задействованы в борьбе с эпидемией, необходимо действовать чётко, оперативно, согласованно, нужно строго выполнять все поручения и рекомендации президента Владимира Путина.

«Накануне Владимир Владимирович поставил новые задачи по противодействию распространению коронавирусной инфекции и обеспечению устойчивости социально-экономической ситуации в регионах. Для этого на федеральном уровне уже принят ряд первоочередных мер. К ним готовится второй пакет. Они помогут преодолеть сложные экономические условия, особенно малому и среднему бизнесу, отраслям экономики, пострадавшим от вынужденных ограничений. Наша задача — неукоснительно выполнять все поставленные задачи на региональном уровне и дополнить своими преференциями. Будет предоставлена широкая линейка поддержки субъектам МПС — от применения льготного налогового режима до реструктуризации долгов по кредитам», — отметил глава Адыгеи.

Мурат Кумпилов также подчеркнул, что население должно широко информироваться о принимаемых мерах поддержки, новых возможностях для сохранения и дальнейшего развития малого и среднего бизнеса. На контроле руководства республики — выполнение социальных обязательств: своевременная выплата пенсий, зарплат, пособий, выплат по больничным листам, которые в соответствии с принятыми законами теперь не могут быть ниже минимального размера труда. Также глава региона поручил исключить спекуляции на розничном рынке. Как сообщил министр экономического развития и торговли РА Геннадий Митрофанов, в республике создан необходимый товарный запас продуктов, на социально значимую группу товаров по 52 наименованиям проводится ежедневный мониторинг цен. Дефицита продукции не зафиксировано.

Глава Адыгеи поручил создать предприятиям республики, в том числе перерабатывающей отрасли, необходимые условия для стабильной работы, также дано поручение создать штаб по устойчивому развитию экономики для выработки и реализации комплексных мер поддержки бизнесу.

«Крайнее важно сегодня сохранить работоспособность предприятий и организаций малого и среднего бизнеса. От этого во многом зависит результативность выхода из режима повышенной готовности и дальнейшее стабильное развитие региона», — отметил Мурат Кумпилов.