Мадрид, , 13:02 — REGNUM Число заболевших COVID-19 в Испании, по последним данным, составило 102 136 человек. Об этом 1 апреля сообщает местное министерство здравоохранения.

Жертвами коронавируса в стране стали 9 053 человека. При этом количество излечившихся составило 22 647 человек. Самое большое число инфицированных коронавирусом нового типа в Мадриде — порядка 29 840 человек.

Стоит отметить, что в Испании стремительно растет число смертельных случаев от коронавируса. Накануне, 31 марта, сообщалось о 8 189 летальных случаях от коронавируса.

Ранее парламент Испании принял решение о продлении режима чрезвычайного положения в стране до 12 апреля. Жителям Испании запрещается находиться на улице без крайней необходимости.

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