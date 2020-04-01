Чита, , 13:00 — REGNUM Жители Забайкалья охотно откликнулись на призыв поучаствовать в акции «Мы вместе» и оказать помощь людям пожилого возраста и маломобильным гражданам в период ограничительных мер, связанных с коронавирусом. Как сообщает пресс-служба забайкальского губернатора, штаб волонтеров насчитывает уже порядка 500 человек.

«Важно сегодня помогать людям в такой непростой ситуации. Обязательно продолжайте это делать и внимательно относитесь ко всем требованиям, соблюдайте меры безопасности. Берегите себя и делайте все, чтобы угроза заражения не возникала для вас и окружающих», — сказал на встрече с общественниками губернатор Забайкальского края Александр Осипов.

По его словам, для оказания помощи в отдаленных районах добровольцам будет представлен транспорт.

«Я, как будущий медик, считаю, что наша работа очень важна. Мы делаем это для здоровья себя и окружающих. Обработали уже порядка 50 заявок, просьбы до сих пор поступают на телефон горячей линии. В основном люди просят помочь приобрести лекарства и продукты», — отметила координатор олонтеров-медиков в Забайкалье Бальжит Чойжижапова.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ещё 31 марта волонтёров в Забайкалье насчитывалось около 300. Они помогают инвалидам и пожилым людям приобрести продукты и оказывают иную помощь (кроме медицинской).

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