Тбилиси, , 13:00 — REGNUM В Грузии произведут идентификацию всех граждан, которые в условиях пандемии, из-за введенных правительством ограничений, потеряли работу. А затем будут разработаны специальные программы по оказанию им помощи. Об этом на заседании межведомственного координационного совета по борьбе с коронавирусом 1 апреля заявил премьер-министр Георгий Гахария.

«Мы понимаем, что финансирование только коммунальных платежей для индивидуальной поддержки каждого нашего гражданина — мера недостаточная. Поэтому в ближайшее время мы произведем идентификацию всех, кто потерял работу, а после того, как завершим идентификацию, у нас разработаем специальные мероприятия по оказанию им прямой помощи», — заявил премьер.

По его словам, такие возможности дает правительству кризисный бюджет, в котором на данный момент мобилизовано 2 млрд лари для поддержки экономики и граждан и 351 млн лари для мероприятий по борьбе с коронавирусом. Премьер подчеркнул важность крайне рационального использования этих сумм.

По данным на 1 апреля, число инфицированных коронавирусом в Грузии достигло 115 человек, 22 пациента выздоровели. В зонах карантина находятся 5783 человек, а в стационарах под наблюдением врачей — 301 пациент.

С 08:00 часов 31 марта по всей стране введен всеобщий карантин, а с 21:00 часов до 06:00 часов каждого дня в течение всего периода чрезвычайного положения будет действовать комендантский час. Режим чрезвычайного положения в Грузии был введен приказом и декретом президента с 21 марта.