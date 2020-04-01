Джакарта, , 13:00 — REGNUM Правительство Индонезии подтвердило 149 новых случаев заражения коронавирусом в стране, сообщает информационный портал Detik.

«Сейчас выявлено 1677 случаев заражения коронавирусом в стране», — заявил официальный представитель правительства по вопросу борьбы со вспышкой коронавируса Ахмад Юрианто в ходе пресс-конференции 1 апреля.

Напомним, по состоянию на 31 марта 2020 года в Индонезии было выявлено 1528 случаев заболевания коронавирусом, 136 человек скончались.

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