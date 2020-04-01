Киев, , 12:59 — REGNUM Мэр Киева Виталий Кличко призвал правительство Украины ввести новые жесткие ограничения на передвижение граждан в период карантина.

С таким заявлением он выступил сегодня, 1 апреля, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Примите, пожалуйста, шаги, которые позволят власти на местах контролировать мероприятия ограничений. Примите жесткие ограничения для посещения парков, скверов, детских площадок, работу некоторых предприятий», — призвал Кличко.

Мэр Киева также в очередной раз призвал жителей столицы прекратить «шастать без необходимости», а также «спуститься на землю и прекратить бродить по городу».

Напомним, что в Киеве официально зарегистрировано 132 заболевших коронавирусом. За последние сутки количество больных киевлян увеличилось на 25 человек.