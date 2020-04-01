Москва, , 13:01 — REGNUM Пассажиропоток Московского метрополитена упал на 83% из-за ситуации с коронавирусом. Об этом 1 апреля сообщила пресс-служба департамента транспорта столицы.

По данным на 11:00 1 апреля пассажиропоток также снизился в наземном общественном транспорте (на 71%), пригородных электричках (на 64%), такси (на 59%) и каршеринге (на 61%). На 59% снизилось количество личного автотранспорта на дорогах, количество ДТП упало на 88%. Поездки на автобусах из области в Москву стали совершать на 88% реже. Данные сравниваются с аналогичным периодом 2019 года.

В среднем на московских дорогах 1 апреля на 80% меньше транспорта, чем было три недели назад.

Напомним, в связи с распространением нового коронавируса в Москве, Подмосковье и ряде других регионов запрещено выходить из дома без веской причины.