Оренбург, , 12:59 — REGNUM В Оренбургской области в широком доступе оказались списки туристов, которые прибыли в Оренбург из Таиланда вечером 27 марта. «Гуляющие» списки вызвали переполох. Министр здравоохранения Оренбуржья Татьяна Савинова, комментируя ситуацию, сказала, что «это полное безобразие».

«Это вопрос правоохранительных органов. Сейчас они его отрабатывают», — сказала глава минздрава.

Татьяна Савинова напомнила, что за разглашение персональных данных предусмотрена уголовная ответственность. Также она подчеркнула, что все туристы, прибывшие из Таиланда, находятся под строгим меднаблюдением. Все путешественники обследованы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 27 марта в аэропорту Оренбурга приземлился самолет, прибывший из Таиланда с 281 пассажиром.

Читайте ранее в этом сюжете: В Оренбурге встретили самолёт из Таиланда: туристов с коронавирусом нет