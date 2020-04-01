Киев, , 13:00 — REGNUM Почти половина жителей Украины положительно оценивают идею введения в стране режима чрезвычайного положения (ЧП) в связи с пандемией коронавируса, сообщило 1 апреля социологическое агентство «Рейтинг» на своём официальном сайте.

Угрозу распространения коронавируса на Украине считают реальной 87% опрошенных. 28% считают уровень заболеваемости на Украине высоким или очень высоким, 34% — средним и 32% — низким или минимальным.

Введение чрезвычайного положения поддерживают 49% жителей Украины, 43% выступают против этой инициативы. При этом 83% поддерживают запрет на проведение массовых мероприятий и митингов.

58% опрошенных считают оптимальными те меры по борьбе с коронавирусом, которые предприняли украинские власти, 70% положительно оценивают введение карантина, а 74% одобряют введение штрафов за нарушение карантина.

60% опрошенных заявили, что в условиях остановки экономики их сбережений хватит менее чем на месяц жизни.

Опрос проводился с 25 по 30 марта 2020 года. Всего были опрошены 2 тыс. жителей подконтрольной Украине территории.

Как сообщало ИА REGNUM, на утро 1 апреля на Украине зафиксировали 669 случаев COVID-19, 19 летальных исходов и десять выздоровевших.

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