Москва, , 13:04 — REGNUM Самоизолированные после возвращения в Россию граждане будут заполнять журнал самочувствия. Соблюдение ими карантина будет контролироваться, заявил 1 апреля премьер-министр Михаил Мишустин на заседании президиума Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с распространением нового коронавируса.

Он отметил, что в настоящее время Минкомсвязи активно внедряет систему сбора данных о прибывающих в Россию гражданах. До прохождения на границе паспортного контроля им придётся через портал госуслуг оставить сведения о месте проживания в период карантина.

Операторы связи будут контролировать режим самоизоляции, а в случае нарушения направят информацию в том числе в МВД. Кроме того, таких граждан обяжут по запросу от госуслуг заполнять журнал самочувствия. Они будут подтверждать своё нахождение дома.

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