Петрозаводск, , 13:01 — REGNUM В Республике Карелия выявлен третий житель с условно положительным результатом на коронавирусную инфекцию. Об этом 1 апреля сообщает пресс-служба правительства республики.

В Республиканскую инфекционную больницу с симптомами ОРВИ поступила 59-летняя женщина, которая вернулась из Германии и до недавнего времени находилась на карантине дома.

За медицинской помощью женщина обратилась с признаками острой респираторной вирусной инфекции. Первый результат исследования на коронавирус, проведенного в Центре гигиены и эпидемиологии по Республике Карелия, был у нее отрицательный, второй — условно положительный.

«Сейчас анализы направлены на третье исследование в специализированную лабораторию. Состояние пациентки — средней тяжести», — говорится в сообщении.

Как напоминает «Республика», первый условно положительный результат на коронавирусную инфекцию в Карелии 20 марта показал анализ, взятый у жительницы республики. Но вторая проба этой же пациентки оказалась отрицательной, теперь ждут результат третьего исследования.

Еще один условно положительный тест получену девушки, госпитализированной 25 марта. Она контактировала с человеком, у которого позже подтвердили коронавирус.

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