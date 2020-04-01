Самара, , 13:01 — REGNUM Почти 100 автомобилей дополнительно выделили в Самарской области для обеспечения работы участковых врачей. Об этом 1 апреля сообщает пресс-служба областного правительства.

По сообщению пресс-службы ведомства, соответствующее поручение дал глава региона Дмитрий Азаров органам местного самоуправления. Автомобили были выделены для того, что бы врачи могли оперативно добирались до пациентов.

Отмечается, что в настоящее время поликлиническая служба области работает в усиленном режиме.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в поликлиниках Самарской области приостановлено проведение диспансеризации и профилактического медицинского осмотра.

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