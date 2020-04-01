Москва, , 12:53 — REGNUM Режим лечения пациентов с подтверждённой коронавирусной инфекцией на дому в Москве продлён до 6 апреля. Об этом сегодня, 1 апреля, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

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«Сейчас около 550 человек в Москве находятся на домашнем лечении», — уточнила Ракова, добавив, что большинство их них переносят болезнь в лёгкой форме.

При этом проходящим лечение на дому пациентам ужесточат режим. Обязательным условием для таких пациентов станет необходимость 24 часа в сутки сообщать свою геолокацию.

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Как сообщало ИА REGNUM, порядок домашнего лечения заражённых коронавирусом граждан был запущен в Москве 23 марта. Так, решение о том, оставить ли пациента для лечения на дому принимает врач после осмотра. При этом заболевший обязуется не выходить из дома и строго соблюдать все рекомендации медиков.

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