Белгород, , 12:54 — REGNUM Все плановые операции, не касающиеся нарушения работы органов, перенесены на время после окончания эпидсезона в Белгородской области. Однако в условиях пандемии без экстренной медицинской помощи жители не останутся, сообщила на брифинге 1 апреля первый замначальника регионального департамента здравоохранения Людмила Крылова.

По данным депздрава, все нуждающиеся в экстренной медпомощи будут её получать в прежнем режиме — горбольницы Белгорода будет страховать областная клиническая больница. Плановые операции, в том числе косметологические, на время отложены.

«Ургентные случаи перенесены на площадку горбольницы №1. На базе горбольницы №2 Белгорода формируется резервный коечный фонд для больных коронавирусом на 180 коек, которые оснащаются кислородом», — пояснила Людмила Крылова.

Отделения горбольницы №2, где формируют резерв, переедут на площадку горбольницы №1.