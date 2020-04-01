Ижевск, , 12:52 — REGNUM В Удмуртии медики наблюдают за состоянием 1 406 человек, которые ранее прибыли из-за рубежа. Об этом сообщает минздрав республики.

В Республиканской клинической инфекционной больнице на лечении продолжают оставаться 37 человек с симптомами острой респираторной вирусной инфекции.

С момента начал наблюдений республиканские лаборатории провели 2 955 исследований, только за минувшие сутки — 554 исследования на коронавирус.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне в Ижевске выписали троих пациентов, у которых ранее было подтверждено заражение новой коронавирусной инфекцией. Таким образом, с подтверждённым COVID-19 на лечении остаётся только один пациент.