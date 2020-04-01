Москва, , 12:48 — REGNUM Находящиеся на карантине граждане должны заполнять на портале госуслуг журнал о самочувствии. Об этом 1 апреля заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании координационного совета по борьбе с распространением коронавируса при правительстве РФ.

Также эти граждане должны подтверждать при помощи сайта госуслуг своё нахождение дома.

По словам главы правительства, Минкомсвязь РФ внедряет систему сбора данных о гражданах, прибывших из-за границы. Они обязаны соблюдать карантин. Такие лица ещё до прохождения паспортного контроля должны заполнить специальную электронную форму на сайте госуслуг, сообщив необходимые сведения.

«Дальше с помощью операторов связи будет контролироваться нахождение прибывшего гражданина на карантине, и в случае несоблюдения условий самоизоляции операторы будут передавать соответствующую информацию, в том числе и в МВД», — сказал Мишустин.