Обнинск, Калужская область, , 12:55 — REGNUM В Медицинском радиологическом научном центре Обнинска готовы развернуть 100 дополнительных коек для лечения пациентов с коронавирусом, сообщает 1 апреля корреспондент ИА REGNUM по информации врио калужского губернатора Владислава Шапши.

МРНЦ имени А. Ф. Цыба — филиал «НМИЦ радиологии» Минздрава России к уже имеющимся в Обнинске 30 специальным койкам готов развернуть ещё 100 инфекционных коек на базе отдельно стоящего корпуса Медицинского радиологического научного центра.

«Это серьезный резерв для нас, тем более в МРНЦ есть врачи, в том числе инфекционисты, и хорошее оборудование», — подчеркнул Владислав Шапша.

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