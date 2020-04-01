Минск, , 12:46 — REGNUM

Белорусам в преодолении инфекции COVID-19 надо помочь, да и в том, что методика преодоления инфекции в Белоруссии отличается от российской, есть свои положительные моменты, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в среду, 1 апреля, комментируя просьбу властей Белоруссии об оказании помощи в противодействии распространению вируса.

Ранее газета «Коммерсантъ» со ссылкой на осведомленные источники сообщила, что, несмотря на отказ Александра Лукашенко вводить карантин, представители белорусского руководства обратились к России с просьбой помочь медицинскими масками, тест-системами и аппаратами искусственной вентиляции легких.

«То, что белорусам в преодолении инфекции COVID-19 надо помочь, тем более если мы помогаем в этом американцам, у меня не вызывает сомнений.

Есть свои положительные моменты и в том, что методика преодоления инфекции в Белоруссии другая, чем у нас. Понятно, что карантин лучше не объявлять, что его экономические последствия для народного хозяйства, для граждан, для государства будут весьма и весьма тяжёлыми. Но не получится ли в Белоруссии так, как в Великобритании и Швеции, которые в начале эпидемии пренебрегли карантинными мерами, а теперь, думаю, жалеют об этом? Я уже не говорю о Франции, где система здравоохранения в таком упадке, что и самый строгий карантин справиться с COVID-19 не помогает.