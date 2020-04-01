Оренбург, , 12:46 — REGNUM Состояние пациентов, которые находятся в инфекционной больнице и областной клинической больнице № 2, с подтвержденным лабораторно или тест-системой коронавирусом, улучшается. Об этом заявила министра здравоохранения Оренбургской области Татьяна Савинова.

На сегодняшний день, 1 апреля, в медучреждениях лечение получают 13 человек. Большинство идет на поправку. Состояние здоровья четырех человек оценивается как средней тяжести, а девяти — удовлетворительное. Только у одного пациента есть невысокая температура. Улучшение отмечено и у пациента, который получает кислород через спецмаску. Результаты проведенной томографии свидетельствуют об уменьшении пневматических очагов.

Четыре человека здоровы, и после того, как будут получены лабораторные итоги, их выпишут.

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